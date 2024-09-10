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История

История Пензы: Чиновник пригрозил самоубийством, получив отказ на строительство

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Когда-то дворец спорта «Рубин» был центральным в городе. Именно здесь проводились все главные легкоатлетические старты области, а порой проходили хоккейные баталии с участием приезжих команд.

В конце 70-х годов прошлого века в городе был нарушен баланс. С большим заделом был введен в эксплуатацию жилой фонд, повсеместно строились школы и детские сады, однако спортивных сооружений катастрофически не хватало.

Из-за этого тяжело было подготовить профессиональных спортсменов. Наконец горком поставил архитекторам задачу разработать необходимый проект. Однако с согласованием в Москве возникли большие проблемы.

Председатель горкома Александр Щербаков рассказывал об этом следующее: «Нам сразу же с порога отказали. Тогда я заявил начальнику Госплана товарищу Серову: «Если вы не подпишете, я выброшусь из окна». Тот на меня вопросительно посмотрел, но в документе все-таки расписался».

В 1977 году на окраине леса внизу Западной Поляны строители приступили к работам. При возведении «Рубина» использовались дорогие по тем временам стройматериалы. Например, манеж был покрыт резиновым покрытием - тартаном - с низким внутренним трением. С тех пор любой пензенский легкоатлет мог прочувствовать, каково бегать по таким же дорожкам, как в Москве.

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