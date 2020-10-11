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Спорт

Пензенские ветераны легкой атлетики привезли из Адлера 6 медалей

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Два пензенских атлета из Адлера, с соревнований среди ветеранов «Кубок дружбы», привезли шесть медалей: три золотые, одну серебряную и две бронзовые. 83-летний Юрий Сараев и Лариса Плотникова, разменявшая шестой десяток, показали высокие результаты.

«Стала победительницей в метании диска и в метании веса. В метании копья и в метании молота я завоевала бронзовые медали. Это мои не лучшие результаты. Но, учитывая многочисленные травмы, операции, я считаю, что нормально. Будем стремиться дальше», - рассказала о своих достижениях и отношении к трудностям Лариса Плотникова.

Проведение состязаний среди ветеранов было под большим вопросом, все-таки много спортсменов в возрасте 65+. Но Кубок дружбы на Черноморском побережье состоялся и собрал 300 атлетов со всей страны.

Конек Юрия Сараева, многократного чемпиона и рекордсмена России, - спринтерские дистанции. В свои 83 он в прекрасной форме и борется на стометровой дорожке за каждую сотую секунды.

«Выиграл у своего извечного противника, москвича Рамира Курамшина, а на дистанции 200 метров я стал вторым - он у меня выиграл», - сообщил Юрий Сараев.

За плечами пензенских атлетов десятки побед, рекорды. Свою жизнь без спорта ни Лариса Плотникова, ни ее коллега Юрий Сараев не представляют.

«Потаенная мечта - поехать на всемирные игры в Японию, которые состоятся в мае месяце в провинции Кансай», - признался ветеран.

Если все сложится удачно, то в спортивной карьере Юрия Сараева это будут третьи всемирные игры.

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