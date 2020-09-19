У поселка Мичуринского для юных туристов устроили состязания на воде

19.09.2020 | 19:18

У поселка Мичуринского проходят соревнования на воде. Слова поддержки опытного наставника юным туристам помогают ускориться.

«Два вида: сегодня - на катамаранах, завтра - на каяках. У нас около 100 участников из спортивных клубов Пензы, Нижнего Ломова и районов Пензенской области», - рассказал директор областной станции юных туристов Михаил Васильев.

Синоптики изначально давали неблагоприятный прогноз погоды: прохладно и высокая вероятность дождя. Но организаторы были уверены, что никто из заявленных спортсменов не откажется от выступлений.

В августе пензенские туристы ездили в Карелию, где условия были примерно такими же, - не заболели и даже не жаловались. Романтика с палатками манит сильнее. А тут - не просто сборы, а возможность повысить разряд.

«На данной дистанции провешено 10 ворот. Участникам необходимо пройти их на катамаране либо на каяке, не коснувшись вешек, попав точно в створ. Ширина ворот - 2,8 метра, ширина катамарана - 2 метра, то есть расстояние между вешками остается по 40 сантиметров. Довольно сложно, тем более это не бассейн, а река - здесь рельеф и течение», - отметил председатель федерации спортивного туризма области Павел Зелепугин.

У участников большая разница в возрасте. Они разделены по категориям от 10 лет до 45.

«Я занимаюсь туризмом уже четыре года. Первый раз меня позвали на пробную тренировку, как-то заразило это занятие, и позвали на соревнования. Езжу на них уже несколько лет подряд, очень нравится», - признался участник соревнований Данил Кисельманов.

Организаторы турнира утверждают: распространенное мнение, что современная молодежь не интересуется реальностью, а сутки напролет сидит в интернете, ошибочно. Подобные туристические соревнования наглядно доказывают это.