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Спорт

Губернатор пожелал побед регбистам клуба «Локомотив-Пенза»

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Во вторник, 16 июня, губернатор Иван Белозерцев встретился с наставниками и игроками регбийного клуба «Локомотив-Пенза» на стадионе «Первомайский».

Летом 2018 года клуб заключил соглашение с ОАО «РЖД», которое приняло решение оказать финансовую поддержку спортсменам. Тогда же сформировались основная команда, дублирующий состав и тренерский штаб.

Примечательно, что в основу вошли пензенские игроки. Также «Локомотив» защищают регбисты из других российских и зарубежных клубов.

В 2019 году команда одержала победу на чемпионате по регби-7 и в настоящее время готовится к новым соревнованиям в Премьер-лиге, которые стартуют 18 июня.

Из-за пандемии коронавируса пустить на стадион всех болельщиков не смогут: трибуны разрешено заполнить лишь на 10%, но, по мнению главы региона, поддержка все равно будет чувствоваться.

«Хорошо, что регби у нас развивается, как и многие другие виды спорта, что есть своя школа. Необходимо привлекать в нее как можно больше детей и молодежи. Важно, что старт чемпионата пройдет именно у нас, на Пензенской земле. Обязательно постараюсь посетить игру», - процитировала Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Молорик. Так держать

Гость||

Сглазит. Он проклят.

Гость||

Какой ужас ты делами будешь заниматься

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Тогда же сформировались основная команда, дублирующий состав и тренерский штаб.
и кто же им бабло платит?

Имя: Гость
Комментарий:

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