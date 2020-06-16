Губернатор пожелал побед регбистам клуба «Локомотив-Пенза»

16.06.2020 | 18:02

Во вторник, 16 июня, губернатор Иван Белозерцев встретился с наставниками и игроками регбийного клуба «Локомотив-Пенза» на стадионе «Первомайский».

Летом 2018 года клуб заключил соглашение с ОАО «РЖД», которое приняло решение оказать финансовую поддержку спортсменам. Тогда же сформировались основная команда, дублирующий состав и тренерский штаб.

Примечательно, что в основу вошли пензенские игроки. Также «Локомотив» защищают регбисты из других российских и зарубежных клубов.

В 2019 году команда одержала победу на чемпионате по регби-7 и в настоящее время готовится к новым соревнованиям в Премьер-лиге, которые стартуют 18 июня.

Из-за пандемии коронавируса пустить на стадион всех болельщиков не смогут: трибуны разрешено заполнить лишь на 10%, но, по мнению главы региона, поддержка все равно будет чувствоваться.

«Хорошо, что регби у нас развивается, как и многие другие виды спорта, что есть своя школа. Необходимо привлекать в нее как можно больше детей и молодежи. Важно, что старт чемпионата пройдет именно у нас, на Пензенской земле. Обязательно постараюсь посетить игру», - процитировала Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.