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Спорт

«Дизель» подписал контракт с 20-летним вратарем

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Ворота «Дизеля» в новом сезоне будет защищать 20-летний Данил Кадочников. Он подписал контракт с пензенским клубом на два года.

«Молодой голкипер является лимитчиком, поэтому может играть как за основную команду, так и за «Дизелист», - уточнили в пресс-службе клуба.

Кадочников - уроженец Нижнего Тагила. Он начал карьеру в екатеринбургской «Юности», затем переехал в Москву, где выступал за юношеские команды ЦСКА и «Крыльев Советов».

Также известно, что квалификационное предложение клуба принял еще один вратарь - 23-летний воспитанник «Дизеля» Максим Борисов. Его контракт также рассчитан на два года.

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Источник — фото hcdizel.ru
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