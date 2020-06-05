«Дизель» подписал контракт с 20-летним вратарем

05.06.2020 | 09:13

Ворота «Дизеля» в новом сезоне будет защищать 20-летний Данил Кадочников. Он подписал контракт с пензенским клубом на два года.

«Молодой голкипер является лимитчиком, поэтому может играть как за основную команду, так и за «Дизелист», - уточнили в пресс-службе клуба.

Кадочников - уроженец Нижнего Тагила. Он начал карьеру в екатеринбургской «Юности», затем переехал в Москву, где выступал за юношеские команды ЦСКА и «Крыльев Советов».

Также известно, что квалификационное предложение клуба принял еще один вратарь - 23-летний воспитанник «Дизеля» Максим Борисов. Его контракт также рассчитан на два года.