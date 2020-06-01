«Дизель» подписал контракты с двумя своими воспитанниками

01.06.2020 | 08:37

Представители «Дизеля» назвали фамилии еще двух игроков, которые будут играть за Пензу в следующем сезоне. Квалификационное предложение приняли воспитанники клуба: вратарь Максим Борисов и нападающий Никита Демин.

«В минувшем сезоне Максим Борисов защищал ворота «Дизеля» в 15 матчах, пропустил 19 шайб. Процент отраженных бросков 92,5, коэффициент надежности 1.79. Также в его активе два шатаута. Никита Демин выходил на лед в минувшем сезоне в 27 играх, в которых отдал две передачи (коэффициент полезности -1)», - сообщили в пресс-службе «Дизеля».

Новые контракты игроков рассчитаны на два года.

Ранее руководство Пензенской области посоветовало «Дизелю» более активно бороться за первое место.

«Недорабатываем, как всегда, на старте. Надо делать соответствующие выводы, повышать уровень квалификации тренерского состава», - заявил губернатор Иван Белозерцев.

В завершившемся чемпионате ВХЛ - Кубке Шелкового пути пензенцы провели 54 матча, набрали 61 очко, впервые пробились в плей-офф, где оказали серьезное сопротивление тюменскому «Рубину», и по итогам соревнований заняли 8-е место из 18 в конференции 1.