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Спорт | Сурские ватерполистки одержали победу в туре первенства России

19.03.2020|15:05
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Сборная Пензенской области одержала первую победу в заключительном туре первенства России по водному поло среди девушек до 17 лет.

Случилось это уже во втором матче, хотя и стартовый поединок сурская команда должна была выиграть. Но с самого начала встречи отпустила соперниц из Томска, а финальная погоня успехом не увенчалась. Итог - поражение от аутсайдера (7:9).

Зато в противостоянии со сборной Республики Татарстан «Актай» у пензячек все получилось. Поначалу гостьи вырвались вперед, но середина игрового времени сложилась целиком в пользу сурских ватерполисток. Они захватили лидерство и не упускали его вплоть до финальной сирены - 6:4.

Сборная по-прежнему сражается за выход в финальную восьмерку, которая будет разыгрывать медали первенства страны, но задача становится все сложнее. Пензенским девушкам предстоит встретиться с коллективами, входящими в группу лидеров чемпионата, из Московской и Нижегородской областей.

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