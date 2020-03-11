11.03.2020 | 17:37

На ледовой площадке «Дизель-Арены» студенты ПензГТУ вели сражение за третье место универсиады по хоккею. Их соперники - представители аграрного вуза - заметно уступали своим оппонентам в скорости и точности.

«Просто, может, кто-то занимался когда-то, а кто-то нет, поэтому здесь играют за счет желания, за счет характера», - отметил студент ПензГТУ Николай Семенов.

В итоге представители технологического вуза завоевали бронзовые награды.

Больше 20 шайб в 4 матчах забросили в ворота соперников будущие строители. Представителя того же вуза, Антона Антонова, признали лучшим игроком турнира. Парень в прошлом выступал за хоккейный клуб «Дизель», теперь защищает цвета ростовской команды.

Как и следовало ожидать, команда строительного вуза стала победителем состязаний и обладателем переходящего кубка универсиады.

В начале апреля в Казани пройдет крупный студенческий турнир по хоккею с шайбой. Иван Белозерцев дал поручение сформировать сборную Пензенской области, которая выступит в Татарстане. В ее состав должны войти лучшие игроки из всех вузов региона.

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