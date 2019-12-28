28.12.2019 | 15:56

В субботу, 28 декабря, пензенский «Дизель» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Пензенцам удалось открыть счет на второй минуте встречи и удерживать преимущество практически до конца первого периода. Однако под занавес игрового отрезка соперник выравнял положение - 1:1.

Во второй 20-минутке желто-синие снова вырвались вперед, но это была последняя заброшенная ими шайба. Хозяева же огорчили сурского вратаря Илью Андрюхова еще трижды. Итог - 4:2 в пользу «Металлурга».

В рамках выездной серии 5 января подопечные Алексея Ваулина сыграют против самарского ЦСК ВВС, 7-го - против тольяттинской «Лады».