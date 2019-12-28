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Спорт | «Дизель» дважды вел в счете по ходу игры, но все равно потерпел поражение

28.12.2019|15:56
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В субботу, 28 декабря, пензенский «Дизель» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Пензенцам удалось открыть счет на второй минуте встречи и удерживать преимущество практически до конца первого периода. Однако под занавес игрового отрезка соперник выравнял положение - 1:1.

Во второй 20-минутке желто-синие снова вырвались вперед, но это была последняя заброшенная ими шайба. Хозяева же огорчили сурского вратаря Илью Андрюхова еще трижды. Итог - 4:2 в пользу «Металлурга».

В рамках выездной серии 5 января подопечные Алексея Ваулина сыграют против самарского ЦСК ВВС, 7-го - против тольяттинской «Лады».

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Гость|28.12.2019 16:07|

Вот чаво бойся то ! дважды вёл в счёте и обосрался...

Гость|28.12.2019 16:13|

Гомодизель самый сильный.

Гость|28.12.2019 16:14|

Ех вы пензюки, это была специальная тактика.. Чтобы вы просрались в надежде

Гость|28.12.2019 16:34|

Ау, голопузы и их самки.

Вы где?

Бегом защищать своих криворуких кумиров!

Гость|28.12.2019 16:36|

Страходизель привык проигрывать всем подряд. Это для него святое.

Гость|28.12.2019 16:39|

Когда разгонят это посмешище области?

Гость|28.12.2019 17:00|

Гость писал(a):

Когда разгонят это посмешище области?

Ещё не всем проиграли, надо потерпеть ещё чуток.

Гость|28.12.2019 17:02|

Зачем о них вообще вспоминают?

Гость|28.12.2019 17:04|

Всё халява закончилась,теперь Дизель-арена ЦИРК.Этих в Рубин.

Гость|28.12.2019 17:05|

Предпоследнее место ждёт наших талантливых жопоруких лузеров

Гость|28.12.2019 17:09|

Засадили мутантам по самые помидоры

Гость|28.12.2019 17:11|

Гость писал(a):

Ау, голопузы и их самки.

Вы где?

Бегом защищать своих криворуких кумиров!

Губеру бежать?

Имя: Гость
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