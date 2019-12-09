09.12.2019 | 16:46

Сочетание гимнастики, акробатики, танцев и просто шоу - чир спорт за четыре года существования региональной федерации в Пензе уже может похвастаться 16 мастерами спорта.

Кубок области позволит еще кому-то получить это звание. А пока жюри подводило итоги беби-фестиваля. Процедура непростая, там несколько дисциплин, в каждой свои требования. Пока самые юные ждали итогов, те, кто постарше, разминались и готовились к началу своего турнира.

«У нас входят сюда хип-хоп, фристайл, джаз, то есть разные направления. Каждое направление по-своему сложное, разные критерии судейства. Судить сложно, потому что ты понимаешь, что твоя оценка важна для каждого спортсмена», - пояснила вице-президент Федерации чир спорта Пензенской области Марина Кержнер.

Всего в соревнованиях приняли участие больше 500 человек из Пензы, Заречного, области, Саратова, Чувашии. А главным судьей пригласили гостя из Санкт-Петербурга.

«Дети у нас позитивные, подготовленные, видна хореографическая подготовка. Видно, что в Пензенской области хорошо развивается чир спорт», - отметил главный судья соревнований Ростислав Тихонов (г. Санкт-Петербург).

Результаты соревнований дадут возможность лучшим получить разряды и отобраться на турниры более высокого уровня, в том числе и международного класса.