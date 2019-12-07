07.12.2019 | 16:15

«Дизелист» победой завершил выступление в Удмуртии в рамках чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги. Основного времени матча, чтобы доказать свое преимущество над клубом «Прогресс» из Глазова, сурской команде в этот раз не хватило.

Предыдущая встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу пензенцев.

Повторная игра оказалась менее богатой на голы. Счет открыли хозяева льда в первом периоде. А следующая шайба влетела уже в их ворота во второй 20-минутке. Отличился Вадим Фаттахов.

До конца третьего отрезка матча обоим вратарям удалось отстоять свои ворота. А в овертайме точнее были пензенцы. Вадим Фаттахов удачно проассистировал Кириллу Монахову, который точным броском принес победу сурской команде - 2:1.

В воскресенье, 8 декабря, «Дизелист» сразится с МХК «Олимпия» в Кирово-Чепецке.