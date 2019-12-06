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Спорт | На пензенском стадионе «Труд» городошники покажут свою меткость

06.12.2019|12:09
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В выходные дни, 7 и 8 декабря, в областном центре состоится Открытый кубок Пензы по городошному спорту на приз памяти Евгения и Николая Сатуровых.

Состязания пройдут на городошном корте стадиона «Труд». Начало в 11:00. Участвовать в них могут все желающие.

Игры проводятся по упрощенным правилам. Каждому участнику будет предоставлено 24 биты. Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых городков.

«Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.

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Гость|06.12.2019 12:33|

Уважаемый губернатор И.А.Белозерцев.

Поддержите этот вид спорта в Пензе,его возрождение. В былые времена были отличные мастера в городе. "Знахари" всех тонкостей. Можно в школах создать кружки,денег ведь много не потребуется?

Гость|06.12.2019 12:40|

Дизель - разогнать!

Городошников поддержать!

Гость|06.12.2019 12:48|

Гость писал(a):

Дизель - разогнать!

Городошников поддержать!

Поддерживаю! Сто пудов!!!

Гость|06.12.2019 12:55|

Надо возрождать всё и призы не только грамоты с медалями (похлопывание по плечу, значек "Почетный дурачек" и т.д) но и деньги, что очень актуально при капиталистическом строе, даже несмотря на то, что многие городошники в жизни неплохо состоялись! Задумка хорошая.

Имя: Гость
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