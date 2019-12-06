06.12.2019 | 12:09

В выходные дни, 7 и 8 декабря, в областном центре состоится Открытый кубок Пензы по городошному спорту на приз памяти Евгения и Николая Сатуровых.

Состязания пройдут на городошном корте стадиона «Труд». Начало в 11:00. Участвовать в них могут все желающие.

Игры проводятся по упрощенным правилам. Каждому участнику будет предоставлено 24 биты. Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых городков.

«Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.