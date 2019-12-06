В выходные дни, 7 и 8 декабря, в областном центре состоится Открытый кубок Пензы по городошному спорту на приз памяти Евгения и Николая Сатуровых.
Состязания пройдут на городошном корте стадиона «Труд». Начало в 11:00. Участвовать в них могут все желающие.
Игры проводятся по упрощенным правилам. Каждому участнику будет предоставлено 24 биты. Победитель определяется по наибольшему количеству выбитых городков.
«Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы», - сообщили в пресс-службе администрации города.
Уважаемый губернатор И.А.Белозерцев.
Поддержите этот вид спорта в Пензе,его возрождение. В былые времена были отличные мастера в городе. "Знахари" всех тонкостей. Можно в школах создать кружки,денег ведь много не потребуется?