27.11.2019 | 17:34

Приемы вольной борьбы демонстрировал юным пензенцам олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов.

Именитый атлет прибыл в город на Суре не только для того, чтобы провести мастер-класс. Победитель летних Игр 1996 года в Атланте заинтересован в развитии своего направления в Пензенском крае.

«То, как у детей горят глаза, говорит о том, что им нравится эта олимпийская дисциплина - борьба. И, получив приглашение, я с удовольствием приехал сюда, чтобы рассказать об этом виде спорта, поделиться опытом с детьми, потому что с детьми нужно разговаривать, чтобы был контакт, диалог», - подчеркнул атлет.

Общий язык Хаджимурад Магомедов нашел и с местной властью. Была достигнута устная договоренность с пензенским минспортом о проведении регулярных занятиях с тренерами из Дагестана.

«Единоборства у нас довольно динамично развиваются. В основном это такие виды спорта, как греко-римская борьба, самбо, дзюдо, а вольная борьба у нас развита не так сильно. В Пензе секций вольной борьбы у нас до настоящего времени не было, у нас в основном в районах развивается это направление», - пояснил заместитель министра спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Таким образом, шанс стать олимпийскими чемпионами теперь появился и у спортсменов из областного центра.