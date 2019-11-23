23.11.2019 | 18:01

Кто-то считает несвоевременным презентовать футбольное поле зимой. Однако это искусственное покрытие с подогревом, и гонять мяч по нему можно круглый год. На стадионе «Первомайский» прошла торжественная церемония открытия обновленной площадки, старая за десять лет эксплуатации пришла в негодность.

Как только красная лента была перерезана, юные спортсмены тут же устремились на зеленое поле.

Воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 8 Федор Егольников в числе первых опробовал искусственный газон. 10-летний футболист высоко оценил новые условия для проведения матчей и тренировок.

«Трава хорошая, немножко мяч тормозит. И бегается очень легко, намного лучше, чем на прошлом поле было», - отметил он.

Вероятно, чиновники считают, что результаты на таком газоне станут выше, поэтому не жалеют денег на развитие спорта. Стоимость футбольного поля размером 100 на 75 метров чуть более 20 миллионов рублей. Средства были выделены из областного и федерального бюджетов.

«Такие поля нам нужны. Лучше, конечно, футбольный манеж иметь, но пока у нас в городе нет такого. Тем не менее это поле тоже выход из положения, и ребята получают возможность хорошо, качественно тренироваться», - сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

Совсем скоро подобное футбольное поле появится и в Каменке. Таким образом, в Пензенской области будут функционировать три искусственные площадки с подогревом. Первая открылась в 2018 году на стадионе «Зенит».