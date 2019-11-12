12.11.2019 | 10:48

В понедельник, 11 ноября, пензенский «Дизелист» потерпел поражение от череповецкого «Металлурга-ВО» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Хозяева с первых минут пошли в атаку. Это привело к тому, что подопечные Алексея Медведева были вынуждены удаляться», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В итоге противник открыл счет и через несколько минут забросил еще одну шайбу - 2:0. Однако еще до перерыва благодаря Семену Ефремову «дизелисты» сократили отрыв - 1:2.

«Во втором периоде пензенцы давили, но, вместо того чтобы сравнять счет, пропустили вновь. В заключительной 20-минутке зрители увидели еще три шайбы. К сожалению, две из них влетели в ворота желто-синих. У нас же в меньшинстве отличился Александр Агапов», - добавили в пресс-службе.

Финальный счет - 5:2 в пользу «Металлурга-ВО». Во вторник, 12 ноября, команды встретятся во втором матче, и у пензенцев будет шанс отыграться.