02.11.2019 | 17:18

«Дизель» вернулся в родные пенаты. Выездная серия у хоккеистов получилась не самой удачной: три поражения подряд потерпели подопечные Алексея Ваулина. Последнее - со счетом 2:1 в матче с Тамбовом.

В воскресенье, 3 ноября, желто-синие постараются реабилитироваться перед своими болельщиками на домашнем льду. Соперником сурской дружины станет клуб «Звезда». В составе москвичей выступает воспитанник пензенской школы хоккея Егор Филин, который на днях отличился в матче против команды «Хумо» из Узбекистана, забросив две шайбы.

Что касается турнирной таблицы чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути», то на этот момент «Дизель» по итогам 20 поединков занимает девятую строчку. «Звезда» расположилась на пять позиций выше и имеет одну игру в запасе.

Любителей хоккея ждут на трибунах спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Начало встречи - в 17:00.