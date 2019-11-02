Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|2 ноя 2019|18:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  71.28  |  $  63.89

Спорт | Хоккеисты «Дизеля» намерены реабилитироваться на домашнем льду

02.11.2019|17:18
Печать

«Дизель» вернулся в родные пенаты. Выездная серия у хоккеистов получилась не самой удачной: три поражения подряд потерпели подопечные Алексея Ваулина. Последнее - со счетом 2:1 в матче с Тамбовом.

В воскресенье, 3 ноября, желто-синие постараются реабилитироваться перед своими болельщиками на домашнем льду. Соперником сурской дружины станет клуб «Звезда». В составе москвичей выступает воспитанник пензенской школы хоккея Егор Филин, который на днях отличился в матче против команды «Хумо» из Узбекистана, забросив две шайбы.

Что касается турнирной таблицы чемпионата «ВХЛ - Кубок шелкового пути», то на этот момент «Дизель» по итогам 20 поединков занимает девятую строчку. «Звезда» расположилась на пять позиций выше и имеет одну игру в запасе.

Любителей хоккея ждут на трибунах спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена». Начало встречи - в 17:00.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 