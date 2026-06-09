Обнародована афиша мероприятий на День России в Пензе

Администрация Пензы опубликовала афишу праздничных мероприятий, запланированных в городе 12 июня, в День России (0+). Они пройдут на площади Ленина, улице Московской, в скверах А. С. Пушкина, Дениса Давыдова, Славы, парке «40 лет Победы», на набережной Суры и Фонтанной площади.

Торжественное открытие Дня России состоится на площади Ленина в 10:00. С 11:00 до 15:00 там пройдут концерт «В дружбе народов - сила России» и акция «Хоровод Дружбы», с 15:00 до 17:00 - молодежный концерт «Расцветай, моя Россия!», с 17:00 до 22:00 - кавер-фестиваль.

На площадке перед правительством Пензенской области с 12:00 до 14:00 запланирован флешмоб детского рисунка «Вместе - мы Россия!».

На улице Московской с 9:00 до 20:00 будет идти фестиваль народных промыслов «Город мастеров», с 12:00 до 16:00 - детский вернисаж.

На Фонтанной площади с 16:00 до 20:00 состоится большой городской концерт «Широка страна моя родная», с 16:00 до 20:00 - гастрофест.

В сквере имени А. С. Пушкина с 14:00 до 15:00 пройдет большой городской диктант.

В сквере Славы с 14:00 до 22:00 запланирован фестиваль пензенских угощений.

В сквере Дениса Давыдова с 12:00 до 15:00 пройдет литературный фестиваль «Сказка - улицам города. 2026».

У стелы «Пенза - город трудовой доблести» (парк 40-летия Победы) с 18:00 до 22:00 намечен праздничный концерт «Из одного металла льют - медаль за бой, медаль за труд», с 22:00 до 22:10 - фейерверк.

На набережной Суры, в амфитеатре, с 15:00 до 22:00 пройдет большой праздничный концертный марафон «Россия в сердце навсегда», с 16:00 до 18:00 - концерт, посвященный Дню создания российской полиции «День России с полицией России!».

В 22:00 у стелы «Росток» начнется 10-минутный праздничный салют.

Ранее стало известно, что 12 июня в Пензе планируют установить биотуалеты и евроконтейнеры для мусора в местах проведения массовых мероприятий. В центре также будет организован пункт с бесплатной питьевой водой. Его должны разместить около ТЦ «Империя» со стороны улицы Московской - рядом с площадью Ленина, где пройдут основные торжества.

Вблизи мест празднования запретят продажу спиртного. В центре Пензы перекроют несколько улиц.