На территории больницы № 6 установили 2 дизель-генератора

На территории больницы № 6 имени Г. А. Захарьина в Пензе запустили в работу два современных дизель-генератора мощностью 600 кВт каждый.

В случае аварийного отключения света резервные источники позволят обеспечить бесперебойное электроснабжение корпусов.

«Это особенно важно для медицинского учреждения, где от стабильной работы оборудования, операционных, реанимационных отделений и других жизненно важных служб напрямую зависят безопасность и качество оказания помощи», - подчеркнули в больнице.

Общая стоимость дизель-генераторов составила более 16 миллионов рублей. Средства были выделены из областного бюджета.

«Установка дизель-генераторов стала еще одним важным шагом в укреплении материально-технической базы учреждения и повышении его энергетической безопасности», - отметили в больнице.