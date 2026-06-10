Пензенцев приглашают в сквер Пушкина на городской диктант

Общество

Пензенцев приглашают в сквер Пушкина на городской диктант
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В пятницу, 12 июня, в Пензе во второй раз пройдет городской диктант (0+). Он состоится в сквере Пушкина.

Попробовать свои силы сможет любой желающий - вход на мероприятие свободный. Начало в 14:00.

Текст подготовила и прочитает руководитель проекта «Школа русского языка», преподаватель ПГУ Людмила Гурьянова.

В этом году диктант посвящен Году единства народов России.

«Это событие становится доброй традицией от команды выпускников факультета русского языка и литературы. Инициативную группу возглавляет Марина Тарасова. Содействие в организации оказывает городская администрация», - сообщили в мэрии.

Впервые городской диктант в Пензе провели в прошлом году. Тогда его темой было 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

С полной программой мероприятий в День города можно ознакомиться здесь.

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