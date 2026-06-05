12 июня в центре Пензы перекроют несколько улиц

В День России, 12 июня, в Пензе в целях обеспечения безопасности горожан изменят схему организации дорожного движения.

Запланировано временное прекращение движения:

- по ул. Пушкина на участке от ул. Володарского до ул. Московской (по четной и нечетной сторонам) - с 22:00 11 июня до 23:00 12 июня;

- по ул. Славы на участке от ул. Кирова до ул. Урицкого (по четной и нечетной сторонам) - с 7:00 до 23:00 12 июня;

- по ул. Урицкого на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина (по четной и нечетной сторонам) - с 7:00 до 23:00 12 июня;

- по ул. Кирова на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина, кроме транспорта общего пользования до 21:00, - с 20:00 до 23:00 12 июня;

- по ул. Злобина на участке от ул. Сердобской, напротив дома № 2, до ул. Бакунина, напротив дома № 4 и начала Бакунинского моста, - с 20:00 до 23:00 12 июня;

- с начала съезда с моста им. В. П. Капашина на ул. Злобина, - с 20:00 до 23:00 12 июня.

С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня запретят остановку/стоянку машин:

- на ул. Славы - на участке от ул. Кирова до ул. Урицкого (по четной и нечетной сторонам);

- на ул. Урицкого - на участке от ул. М. Горького до ул. Бакунина;

- на ул. Пушкина - на участке от ул. Володарского до ул. Московской (по четной и нечетной сторонам).

С 22:00 11 июня до 23:00 12 июня будет прекращено действие дорожного знака «Остановка запрещена» на участке ул. Урицкого от пересечения с четной стороной ул. Славы до пересечения с ее нечетной стороной, сообщили в городском управлении ЖКХ.

Ранее стало известно, что в День России в Пензе устроят два салюта: возле стелы «Город трудовой доблести» и в районе набережной Суры.