В День России в центре Пензы установят 12 биотуалетов

Общество

В День России в центре Пензы установят 12 биотуалетов
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12 июня, в День России, в Пензе планируют установить биотуалеты и евроконтейнеры для мусора в местах проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии.

Они появятся в следующих локациях:

- сквер Славы (запланировано установить 3 биотуалета и 5 контейнеров),

- набережная Суры (4 биотуалета и 8 контейнеров),

- сквер «Копилка пословиц» (2 биотуалета и 2 контейнера),

- Фонтанная площадь (3 биотуалета и 3 контейнера),

- в районе стелы «Город трудовой доблести» (2 биотуалета и 1 контейнер).

В центре Пензы также будет организован пункт с бесплатной питьевой водой. Заместитель главы администрации города Сергей Волков поручил разместить его около ТЦ «Империя» со стороны улицы Московской - рядом с площадью Ленина, где пройдут основные торжества.

Ранее стало известно, что в День России в Пензе устроят два салюта: возле стелы «Город трудовой доблести» и в районе набережной Суры.

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