В День России в центре Пензы установят 12 биотуалетов

12 июня, в День России, в Пензе планируют установить биотуалеты и евроконтейнеры для мусора в местах проведения массовых мероприятий, сообщили в мэрии.
Они появятся в следующих локациях:
- сквер Славы (запланировано установить 3 биотуалета и 5 контейнеров),
- набережная Суры (4 биотуалета и 8 контейнеров),
- сквер «Копилка пословиц» (2 биотуалета и 2 контейнера),
- Фонтанная площадь (3 биотуалета и 3 контейнера),
- в районе стелы «Город трудовой доблести» (2 биотуалета и 1 контейнер).
В центре Пензы также будет организован пункт с бесплатной питьевой водой. Заместитель главы администрации города Сергей Волков поручил разместить его около ТЦ «Империя» со стороны улицы Московской - рядом с площадью Ленина, где пройдут основные торжества.
Ранее стало известно, что в День России в Пензе устроят два салюта: возле стелы «Город трудовой доблести» и в районе набережной Суры.