Жителей Тепличного незаконно оставили без горячей воды

Общество

Жителей Тепличного незаконно оставили без горячей воды
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В Пензе прокуратура добивается возобновления подачи горячей воды в Тепличном.

Жители микрорайона с начала июля остались без коммунального ресурса из-за вывода котельной из эксплуатации. Она является основным источником тепловой энергии, которая используется для горячего водоснабжения многоквартирных домов и социальных объектов в Тепличном.

«Собственник котельной прекратил ее эксплуатацию в отсутствие законных оснований, с нарушением установленного законодательством порядка, без соблюдения 8-месячного срока для уведомления об этом органа местного самоуправления и без согласования с ним», - сообщили в областной прокуратуре.

Надзорный орган направил в суд иск к собственнику котельной, потребовав немедленно обеспечить ее бесперебойную работу.

«Материалы проверки по указанному факту направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании», - добавили в прокуратуре.

Есть претензии и к ресурсоснабжающей организации. В отношении ее должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении - за отключение горячего водоснабжения сверх установленной продолжительности. Руководителю организации внесено представление.

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