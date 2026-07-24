В Пензенской области готовятся к капремонту еще 2 мостов

В Пензенской области готовятся к капитальному ремонту еще двух мостов - через реку Шуварду в Каменском районе и через Чардым в Лопатинском.

Электронные аукционы на разработку соответствующей проектной документации стартовали на портале госзакупок в пятницу, 24 июля.

В первом случае речь идет о сооружении, расположенном на дороге Каменка - Вирга (22-й километр + 670 метров), за ПСД готовы заплатить 5 154 842 рубля.

Второй мост находится на дороге Пенза - Шемышейка - Лопатино (89-й километр + 694 метра), создание проекта оценили в 4 970 087 рублей.

Подготовить документацию по обоим объектам необходимо в 2026 году, сам капремонт по плану должен начаться в 2027-м.

Ранее сообщалось, что на ремонт моста через реку Ворону в Белинском районе потратят 735 570 079 рублей. Он расположен на участке трассы Р-207 (146-й километр + 200 метров).