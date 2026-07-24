В парке Белинского начался монтаж оборудования для Wi-Fi

В парке Белинского продолжается капитальный ремонт. Подрядчик работает с опережением графика, заявил глава города Олег Денисов, побывавший на объекте в пятницу, 24 июля.

«Уже видно, как преображается входная группа со стороны улицы Лермонтова. Кирпичная кладка готова полностью. Дело за облицовкой. Боковые арки будут использоваться для пешеходов, а центральная - для заезда транспорта. Парковка на въезде с Лермонтова сохранится», - написал Денисов на своих страницах в соцсетях.

Также обновляются пешеходные дорожки: в этом сезоне более 360 кв. м площади покрыли новым асфальтом, около 4 000 кв. м - декоративной плиткой. К примеру, замостили аллею, связывающую центр парка с пединститутом.

Обустраивается детская площадка с космической тематикой: основание уже забетонировано, ожидается поставка оборудования.

Продолжается модернизация сетей освещения - до конца лета должен появиться 61 новый фонарь.

«Установили 135 из 143 запланированных малых архитектурных форм. Это перголы, скамейки, стулья, урны. Начали монтаж Wi-Fi», - уточнил Олег Денисов.

Все работы в рамках данного этапа должны быть завершены до 31 августа.