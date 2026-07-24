Названы признаки, сигнализирующие о косметологической зависимости

У части людей, регулярно проходящих эстетические процедуры, выявили черты, которые перекликаются с механизмами зависимого поведения. Об этом со ссылкой на недавно проведенное исследование сообщила врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

Доктор отметила, что сейчас у многих есть «свой» косметолог, а ботокс, филлеры, лазеры и липолитики стали частью регулярного ухода.

Исследование 2026 года показало: стремление к косметическим процедурам может вызывать поведенческую зависимость. Появляются навязчивые мысли о внешности (например, губы «недостаточно объемные» или «намечается морщина на лбу»), возникают трудности с остановкой («еще одну зону - и точно все»), кратковременный эмоциональный подъем после процедуры, а затем быстрое возвращение неудовлетворенности - эффект становится нормой, хочется «улучшить» следующую зону.

Зухра Павлова подчеркнула: не каждая регулярная процедура сигнализирует о проблеме.

Признаки, что формируется зависимость, таковы:

- процедуры становятся главным источником уверенности в себе;

- появляется тревога, если долго «ничего не делали»;

- финансовые решения по поводу вмешательств принимаются импульсивно;

- результат радует недолго, и почти сразу хочется еще;

- список зон для коррекции растет.

Признаки зависимости чаще всего формируются у женщин с низкой самооценкой. «Риск был особенно выражен при сочетании двух факторов - недовольства своей внешностью и чрезмерного использования социальных сетей», - резюмировала врач.