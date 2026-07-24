Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак - для парковочных мест многодетных семей. Как он будет выглядеть, предлагается определить голосованием. Оно проходит в канале ведомства в МАХ.

Всего представлено 7 вариантов. Россиянам предлагается выбрать самый понятный и заметный и прислать его номер в комментариях к посту.

Вариант, который поддержит большинство, может появиться на дорогах страны, сообщили в Минтрансе РФ.

Знак будет выделять специальные места для многодетных семей у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

Голосование продлится до 14 августа.