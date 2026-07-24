Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

Общество

Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей
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Минтранс России разрабатывает новый дорожный знак - для парковочных мест многодетных семей. Как он будет выглядеть, предлагается определить голосованием. Оно проходит в канале ведомства в МАХ.

Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

Всего представлено 7 вариантов. Россиянам предлагается выбрать самый понятный и заметный и прислать его номер в комментариях к посту.

Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

Вариант, который поддержит большинство, может появиться на дорогах страны, сообщили в Минтрансе РФ.

Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

Знак будет выделять специальные места для многодетных семей у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

Голосование продлится до 14 августа.

Россиянам предлагают выбрать знак парковки для многодетных семей

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