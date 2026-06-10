12 июня на набережной Суры пройдет концерт, посвященный полиции

Пензенская полиция подготовила праздничную программу для Дня России (6+), который состоится в пятницу, 12 июня. Горожан приглашают в амфитеатр на набережной Суры.

Гостей ждут музыкальные номера, конкурсы, интерактивные зоны, экспозиции о работе различных отделов МВД, а также концерт, посвященный Дню образования российской полиции.

Для детей организуют игры, встречу с ростовыми куклами, аквагрим.

Кроме того, запланированы выступления специалистов кинологической службы и их собак.

«Сотрудники полиции будут рады приветствовать посетителей, помогая им ориентироваться по карте площадок и расписанию событий», - сообщили в региональном УМВД РФ.

С полной программой празднования Дня России в Пензе можно ознакомиться здесь.