На 25 июля в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

25 июля в Пензенской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, местами с грозами, возможен град, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на субботу уличные термометры покажут +14...+19 градусов. Днем ртутные столбики поднимутся до +26...+31. К ночи на воскресенье прогнозируется +15...+20, осадки сохранятся.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, при грозе его порывы могут усилиться до 15-18 м/с, из-за чего в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Ранее синоптики предупредили, что в предстоящие выходные на территории Пензенского региона развернется активная циклоническая деятельность, температурный режим будет выше климатической нормы на 2-4 градуса.

В старину 25 июля подмечали: если ночная роса не просыхает, быть грозе.