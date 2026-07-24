В работах по благоустройству у храма в Заречном выявили нарушения

Общество

В работах по благоустройству у храма в Заречном выявили нарушения
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Сотрудники прокуратуры выявили нарушения при выполнении работ по благоустройству территории вокруг храма Серафима Саровского в Заречном.

Этот проект («Свет сквозь сосны») стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, и на него выделили деньги - 99,5 млн рублей из федерального бюджета.

В работах по благоустройству у храма в Заречном выявили нарушения

Запланировано обустройство зоны для отдыха с беседками, лавочками и пешеходными дорожками, а со стороны улиц Заречной и Соборной появится тротуар, рассказали в областной прокуратуре.

Сотрудники надзорного органа еженедельно встречаются с представителями подрядчика и заказчика, чтобы оценить темп и качество благоустройства.

В работах по благоустройству у храма в Заречном выявили нарушения

Именно так выяснилось, что допущены недостатки при укладке бордюрного камня и асфальтировании тротуарных дорожек.

Руководителю подрядной организации внесли представление. Меры к устранению нарушений были приняты незамедлительно, подчеркнули в прокуратуре.

Контролировать строительные работы будут до полного исполнения обязательств по контракту.

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