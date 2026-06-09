В День России в центре Пензы будут работать аттракционы для детей

Общество

В День России в центре Пензы будут работать аттракционы для детей
Печать
Max

В администрации Пензы рассказали, какими будут фестиваль угощений (0+) и ярмарка ремесленников (0+), которые проведут в центре города в День России, 12 июня.

Ярмарку организуют на пешеходной улице Московской - мастера займут участок от ТРЦ «Высшая лига» до драматического театра. Также они расположатся в сквере «Копилка пословиц». Участие в мероприятии примут около 70 народных умельцев из разных городов страны.

Они представят изделия из кожи, металла, дерева и шерсти, керамику, украшения из бисера, фоамирана и самоцветов, авторские куклы, мыло, фарфор, продукцию пчеловодства, печатные пряники и др.

Фестиваль угощений предполагает работу точек фудкорта с пловом, шашлыком, выпечкой, напитками. Они разместятся в районе арт-объекта «Кентавр» и в сквере Славы.

На Московской, недалеко от дома № 78, желающим бесплатно дадут воду.

«Для юных жителей и гостей областного центра будут функционировать аттракционы в сквере «Кукушка», на Фонтанной площади, в сквере Славы, на площади Ленина, в сквере имени В. Г. Белинского», - уточнили в администрации Пензы.

С полной программой празднования Дня России в Пензе можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
праздник афиша ребенок
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!