В День России в центре Пензы будут работать аттракционы для детей

В администрации Пензы рассказали, какими будут фестиваль угощений (0+) и ярмарка ремесленников (0+), которые проведут в центре города в День России, 12 июня.

Ярмарку организуют на пешеходной улице Московской - мастера займут участок от ТРЦ «Высшая лига» до драматического театра. Также они расположатся в сквере «Копилка пословиц». Участие в мероприятии примут около 70 народных умельцев из разных городов страны.

Они представят изделия из кожи, металла, дерева и шерсти, керамику, украшения из бисера, фоамирана и самоцветов, авторские куклы, мыло, фарфор, продукцию пчеловодства, печатные пряники и др.

Фестиваль угощений предполагает работу точек фудкорта с пловом, шашлыком, выпечкой, напитками. Они разместятся в районе арт-объекта «Кентавр» и в сквере Славы.

На Московской, недалеко от дома № 78, желающим бесплатно дадут воду.

«Для юных жителей и гостей областного центра будут функционировать аттракционы в сквере «Кукушка», на Фонтанной площади, в сквере Славы, на площади Ленина, в сквере имени В. Г. Белинского», - уточнили в администрации Пензы.

С полной программой празднования Дня России в Пензе можно ознакомиться здесь.