В День России в Пензе планируют запретить продажу спиртного

В пятницу, 12 июня, в Пензе намерены запретить продажу спиртного вблизи мест празднования Дня России. Соответствующее постановление главы города Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Речь идет о торговых точках по следующим адресам:

- ул. Кирова, 10а (вблизи остановки «Детская библиотека»), 42, 43 (рядом с Фонтанной площадью), 73 (у Центрального рынка);

- ул. Урицкого, 44а, 44Б (у моста Дружбы);

- ул. Московская, 37 (ТРЦ «Высшая лига»), 65а (между площадью Ленина и Фонтанной); 83 (ТЦ «Пассаж»);

- ул. Володарского, 74а (рядом со сквером имени В. Г. Белинского);

- ул. Славы, 10 (около «Ростка»);

- ул. Либерсона, 35Б (за Арбитражным судом);

- ул. Пушкина, 2 (рядом со сквером имени Л. Б. Ермина);

- ул. Гладкова, 1 (около Пушкинского сквера).

Предполагается, что розничная продажа алкоголя, в том числе пива, будет запрещена здесь с 12:00 до 22:00.

Ранее сообщалось, что в дни выпускных балов у 11-классников и 9-классников (27 и 30 июня) спиртное нельзя будет продавать во всей Пензе с 10:00 до 22:00.