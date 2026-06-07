В Морозовском дендрарии вырубили 10 кубометров сухостоя

В дендрарии имени Г. Ф. Морозова в Белинском районе продолжаются работы по восстановлению особо охраняемой природной территории.

«Сейчас активно вырубаем сухостой и аварийные деревья, чтобы экзотические и интродуцированные (перенесенные за пределы естественного ареала их обитания. - Прим. ред.) растения могли снова развиваться. Уже вырублено более 10 куб. м древесины!» - сообщили в региональном минлесхозе.

Морозовский дендрарий, основанный в начале ХХ века как питомник, постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона. В нем представлено более 250 видов экзотических кустарников и деревьев из разных уголков мира.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от засухи. 10 лет спустя возникла идея его возрождения.

В 2022-м началось восстановление дендрария. Специалисты ликвидировали часть аварийных деревьев, убрали валежник и мусор, установили шлагбаумы.

В 2023-м в заповеднике вырубили около 100 погибших деревьев и расчистили от хлама примерно 10 га.

В мае 2024-го высадили более 1 000 деревьев-экзотов и разбили участки под посадку новых растений на 2 га.

В августе 202 года в дендрарии ликвидировали мертвую растительность в объеме 20 кубометров с лишним.

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Восстановление дендрария началось в июне 2023 года после серьёзного урона от засухи 2010 года. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть этому месту былую красоту и здоровье.