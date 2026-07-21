22 июля в Пензенской области ожидаются жара и гроза

В среду, 22 июля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юга со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на среду термометры покажут +13...+18 градусов. Осадков не прогнозируется.

Днем воздух прогреется до +26...+31. В ночь на четверг будет +14...+19 градусов, местами ожидается кратковременный дождь, возможны гроза и град.

В народном календаре 22 июля - Панкратий и Кирилл. Примета гласит: непрерывный моросящий дождь сулит затяжное ненастье, а небольшой утренний - погожий день.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.