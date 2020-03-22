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Общество | В Пензенской области хотят восстановить Морозовский дендрарий

22.03.2020|14:29
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В Пензенской области планируют восстановить дендрарий имени Г. Ф. Морозова. Совещание по вопросам проведения первого этапа работ прошло в региональном министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Морозовский дендрарий, расположенный в Белинском районе, у села Студенка, является памятником природы регионального значения. Раньше эта местность была лесной дачей графа А. С. Уварова.

На территории дендрария растут больше 250 экзотических видов деревьев и кустарников. Многие из них пострадали от засухи в 2010 году, некоторые погибли.

На первом этапе работ по восстановлению дендрария планируется осуществить инвентаризацию породного состава, а также определиться с тем, что именно нужно, чтобы привести местность в порядок, рассказали в пресс-службе регионального минлесхоза.

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Источник — фото minleshoz.pnzreg.ru
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Гость|22.03.2020 14:53|

ну наконец то

Гость|22.03.2020 15:09|

в СОНОВОБОРСК бросили, теперь там будете отмывать деньги

Гость|22.03.2020 15:31|

Мичуринский сады бы лучше восстановили!

Гость|22.03.2020 15:51|

а может сначала цирк

Гость|22.03.2020 15:53|

Цирк вон ИА каждый день устраивает...

Имя: Гость
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