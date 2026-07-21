На благоустройство территории у паровоза в Пензе выделили 4,5 млн

На благоустройство территории в районе автовокзала на улице Луначарского в Пензе готовы потратить 4 536 523 рубля. Информация об этом в понедельник, 20 июля, появилась на портале госзакупок.

Необходимо расчистить участок от кустарников и мелколесья, обновить асфальтовые дорожки и бордюры, кое-где уложить гранитную плитку, установить 2 скамейки и 1 урну.

Все работы на площади 794 кв. м нужно выполнить до 1 сентября.

О том, что территория у памятника «Паровоз Су 213-89» на Луначарского требует обновления, шла речь на совещании в региональном правительстве 9 июля.

В те же сроки приведут в порядок сквер Белинского напротив драмтеатра и сквер Героев-чернобыльцев на улице 8 Марта.