Пензенцы лишились возможности купить авиабилеты в Сочи

На сайте авиакомпании «Азимут», которая выполняет рейсы между Пензой и Сочи, исчезла возможность приобрести билеты на июль и август.

Они доступны только с осени - с 4 сентября.

Ранее стало известно об отмене части рейсов из Пензы в столицу. До конца июля отменяются вечерние рейсы по средам в московское Шереметьево (в 22:20). До 24 октября самолеты не будут летать в Шереметьево по субботам (в 21:00). С 7 сентября до 24 октября из расписания выводятся авиарейсы из Пензы в Домодедово (в 21:55).

Также прекращено авиасообщение с Минводами. Полеты отменены до конца октября.

Сейчас из областного центра можно улететь в Москву и Санкт-Петербург.