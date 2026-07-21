Пензенцы лишились возможности купить авиабилеты в Сочи

Общество

Пензенцы лишились возможности купить авиабилеты в Сочи
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На сайте авиакомпании «Азимут», которая выполняет рейсы между Пензой и Сочи, исчезла возможность приобрести билеты на июль и август.

Они доступны только с осени - с 4 сентября.

Ранее стало известно об отмене части рейсов из Пензы в столицу. До конца июля отменяются вечерние рейсы по средам в московское Шереметьево (в 22:20). До 24 октября самолеты не будут летать в Шереметьево по субботам (в 21:00). С 7 сентября до 24 октября из расписания выводятся авиарейсы из Пензы в Домодедово (в 21:55).

Также прекращено авиасообщение с Минводами. Полеты отменены до конца октября.

Сейчас из областного центра можно улететь в Москву и Санкт-Петербург.

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