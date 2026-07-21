В Пензе ключи от новых квартир вручили еще 30 сиротам

В Пензе продолжают вручать ключи от квартир с готовой отделкой сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Во вторник, 21 июля, обладателями собственного жилья стали 30 человек, сообщили в городской администрации.

Ранее квадратными метрами обзавелись 19 льготников из указанной категории. 14 жителей областного центра, в частности, получили ключи 2 июля.

На приобретение 49 жилых помещений из регионального бюджета выделили 216 000 000 рублей, уточнили в мэрии. В июне дополнительно профинансировали покупку 5 квартир (более 22 000 000 рублей).

На данный момент в очереди остаются 214 человек, имеющих право на обеспечение жильем за казенный счет. 165 из них будут получать его по мере наступления 18-летия.