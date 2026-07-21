В Пензе ключи от новых квартир вручили еще 30 сиротам

Общество

В Пензе ключи от новых квартир вручили еще 30 сиротам
Печать
Max

В Пензе продолжают вручать ключи от квартир с готовой отделкой сиротам и оставшимся без попечения родителей.

Во вторник, 21 июля, обладателями собственного жилья стали 30 человек, сообщили в городской администрации.

Ранее квадратными метрами обзавелись 19 льготников из указанной категории. 14 жителей областного центра, в частности, получили ключи 2 июля.

В Пензе ключи от новых квартир вручили еще 30 сиротам

На приобретение 49 жилых помещений из регионального бюджета выделили 216 000 000 рублей, уточнили в мэрии. В июне дополнительно профинансировали покупку 5 квартир (более 22 000 000 рублей).

На данный момент в очереди остаются 214 человек, имеющих право на обеспечение жильем за казенный счет. 165 из них будут получать его по мере наступления 18-летия.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
жилье сирота поддержка
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!