Названо число владельцев гражданского оружия в регионе

За первые 6 месяцев 2026 года в Пензенской области провели более 2,8 тысячи проверок соблюдения условий хранения оружия гражданами. Всего таких на учете состоит свыше 21 тысячи.

«К административной ответственности привлечены 93 владельца, изъято свыше 480 единиц огнестрельного оружия и более 1,3 тысячи патронов», - сообщили в областном управлении Росгвардии.

Также провели более 100 проверок структурных подразделений юридических лиц с особыми уставными задачами, имеющих разрешения на хранение и использование оружия. Нарушений не выявлено.

В Центре лицензионно-разрешительной работы областного управлении Росгвардии уточнили, что сейчас в частных охранных организаций (ЧОО) региона работают свыше 3,6 тысячи охранников - на 644 больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также в Пензенской области оформлены 2 частных детектива.

С начала года инспекторы провели более 500 проверок объектов, охраняемых ЧОО.

«Выявлено 88 нарушений законодательства. Составлено 50 административных протоколов по статье 20.16 КоАП РФ (незаконная частная детективная или охранная деятельность), из которых 14 - в отношении работников ЧОО и 36 - в отношении должностных лиц. В отношении юридических лиц оформлено 38 материалов по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения)», - рассказали в Росгвардии.