В Морозовском дендрарии готовятся к посадке экзотических растений

01.12.2023 | 12:50

В Белинском районе завершены запланированные на этот год работы по восстановлению дендрария имени Г. Ф. Морозова.

Морозовский дендрарий - одно из интереснейших мест Пензенской области. Основанный как питомник в начале ХХ века, он постепенно превратился в сокровищницу лесного хозяйства региона. В дендрарии представлено более 250 видов экзотических кустарников и деревьев - образцов флоры Западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки.

В 2010 году памятник природы регионального значения пострадал от жестокой засухи. В 2016-м сотрудники Чембарского лесного хозяйства убрали более 6 гектаров территории: привели в порядок аллеи, вырубили сухостой, расчистили посадки экзотов от деревьев второстепенных пород.

В 2021-м был подготовлен проект реконструкции заповедного места. В 2022-м решили ввести в штат Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области еще одного сотрудника, в обязанности которого входит организация восстановления дендрария и поддержания его в надлежащем состоянии.

Тогда же началось обновление дендрария: вырубка аварийных деревьев, уборка валежника и мусора, установка шлагбаумов.

За 2023 год на территории памятника природы вырубили около 100 сухостойных, аварийных деревьев, сильно мешающих росту и развитию интродуцированных и экзотических растений.

На участках, запроектированных под посадку экзотов (их общая площадь составляет около 10 га), убрали валежник и хлам и удалили нежелательный подрост и подлесок. Проведена планировка и разбивка участков, намеченных под преобразование.

«Работа по восстановлению дендрария будет продолжена и в 2024 году. Планируется посадка новых саженцев и уход за ними», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.