Гаражную амнистию в России продлили на 5 лет

Во вторник, 21 июля, Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о продлении гаражной амнистии на 5 лет - до 1 сентября 2031 года.

Граждане смогут в упрощенном порядке оформить свои индивидуальные гаражи и земельные участки под ними.

Срок гаражной амнистии истекал 1 сентября 2026 года. В период ее действия россияне зарегистрировали более 746 тысяч гаражей и земельных участков под ними.

«По нашим оценкам, еще как минимум 500 тысяч таких объектов будет оформлено», - процитировали в Госдуме председателя Комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до конца 2004 года, и не признанные самовольными постройками.