В Пензенской области восстанавливают сокровищницу уникальной флоры

10.09.2022 | 14:43

В Морозовском дендрарии, расположенном в Никольском районе, приступили к восстановительным работам.

«Уникальная сокровищница лесного хозяйства региона была основана в начале XX века как питомник. Сейчас на территории памятника природы регионального значения «Дендрарий им. Г. Ф. Морозова» насчитывается более 250 видов экзотических кустарников и деревьев. Они являются представителями флоры Западной Европы, Сибири, Дальнего Востока, Китая, Японии и Северной Америки», - напомнили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

В 2010 году дендрарий пострадал от жестокой засухи. В 2016-м результате сотрудники Чембарского лесного хозяйства убрали более 6 гектаров территории: привели в порядок аллеи, вырубили сухостой, расчистили посадки экзотов от деревьев второстепенных пород.

В 2021-м был подготовлен проект реконструкции заповедного места.

В июне 2022-го было решено ввести в штат Центра особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области еще одного сотрудника, в обязанности которого будет входить организация восстановления дендрария и поддержания его в надлежащем состоянии.

«В настоящее время проведена вырубка 62 аварийных деревьев, уборка валежника и хлама на площади 2 га, устанавливаются шлагбаумы. Работа по восстановлению дендрария будет продолжена», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.