В Пензе изменили схему движения при выезде с Карпинского на 8 Марта

В Пензе разработали новую схему движения при выезде с улицы Карпинского на 8 Марта. Об этом в городском управлении ЖКХ сообщили во вторник, 21 июля.

Работа была проделана для повышения безопасности на участке и упорядочения движения: в этом месте зафиксирован очаг аварийности.

Ориентироваться нужно будет на разметку, которую нанесут до 1 августа.

«Разметка в таком случае работает как визуальный ориентир: она физически и информационно «канализирует» поток, снижая риск конфликтов между машинами», - пояснили в управлении.

В середине июля на улице 8 Марта (от Арбековского путепровода до «Глобуса») закончилось обновление дороги.