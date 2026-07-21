В Пензе изменили схему движения при выезде с Карпинского на 8 Марта

Общество

В Пензе изменили схему движения при выезде с Карпинского на 8 Марта
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В Пензе разработали новую схему движения при выезде с улицы Карпинского на 8 Марта. Об этом в городском управлении ЖКХ сообщили во вторник, 21 июля.

В Пензе изменили схему движения при выезде с Карпинского на 8 Марта

Работа была проделана для повышения безопасности на участке и упорядочения движения: в этом месте зафиксирован очаг аварийности.

Ориентироваться нужно будет на разметку, которую нанесут до 1 августа.

«Разметка в таком случае работает как визуальный ориентир: она физически и информационно «канализирует» поток, снижая риск конфликтов между машинами», - пояснили в управлении.

В середине июля на улице 8 Марта (от Арбековского путепровода до «Глобуса») закончилось обновление дороги.

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