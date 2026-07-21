В Пензенской области отыскали 73 человека, скрывавшихся от наказания

Общество

В Пензенской области отыскали 73 человека, скрывавшихся от наказания
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За первое полугодие 2026-го в Пензенской области задержали более 70 человек, игнорировавших решения суда или скрывавшихся от наказания. Такой итог подвели в региональном УФСИН.

63 человека проходили по разыскным делам, всех доставили в исправительные учреждения. Еще 10, включая числившихся в федеральном розыске, удалось отыскать без заведения дел. В частности, задержан уроженец Волгоградской области, который скрывался от правосудия больше 3 лет.

Проверено более 1 000 адресов возможного проживания нарушителей.

«Сотрудникам отдела розыска зачастую приходится не считаться с личным временем, поскольку оперативно-разыскные мероприятия нередко ведутся круглосуточно», - подчеркнули в пресс-службе управления.

Побегов из-под охраны и случаев уклонения из-под надзора не допущено.

Кроме того, сотрудники отдела розыска совместно с представителями региональных управлений МВД, Росгвардии и ФССП провели оперативно-профилактические мероприятия «Розыск» и «Уклонист».

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