В Пензе готовятся к юнармейским сборам «Гвардеец»

Общество

В Пензе готовятся к юнармейским сборам «Гвардеец»
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1 августа в Приволжском федеральном округе стартуют юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец». Проект реализуется с 2013 года, с 2022-го - на базе Пензенского артиллерийского инженерного института имени генерала армии А. В. Хрулева.

На сборы приедут учащиеся 9-10-х классов общеобразовательных учреждений, кадетских школ и других типов образовательных учреждений, а также воспитанники военно-патриотических клубов и объединений из всех регионов ПФО.

В течение 3 недель они будут проходить проверку на прочность в условиях, максимально приближенных к реальному быту современной российской армии, сообщили в областном правительстве.

Для юношей организуют теоретические и практические занятия по основным военным дисциплинам, их ждут изучение БПЛА, огневая, строевая и парашютная подготовка.

Также будут проходить творческие конкурсы, спортивные состязания, культурные мероприятия и встречи с ветеранами и действующими военнослужащими.

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