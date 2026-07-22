Отключения света в Пензе 23 июля: список адресов

В четверг, 23 июля, в ряде микрорайонов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Бугровка, Западная Поляна, Терновка, Маяк, Ахуны, Барковка и СНТ «Искра», а также улицы Карпинского, Буровая, Чаадаева и Буровой переулок.

С 8:30 до 12:00 без света останутся: ул. Громова; 4, 5, 6 и 7-й пр-ды Громова; ул. Карпинского; ул. Правды; 2-й пр-д Огарева; 5-й и 6-й Средние пр-ды (без уточнений по номерам).

С 8:30 до 16:00 приостановят электроснабжение домов на улицах Буровой и Чаадаева и в Буровом переулке (без уточнений по номерам).

с 8:30 до 16:30 не будет подачи по адресам:

- ул. Ленинградская, 12;

- ул. Мира, 1, 3, 5, 7, 9, 17;

- ул. Горная (без уточнений по номерам);

- 1-й Горный пр-д; 2, 2-й Горный пр-д, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15а.

с 9:00 до 11:00 пройдут отключения на Карпинского, 13, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 27а.

с 9:00 до 16:30:

- ул. Воронежская, 3-8, 10-20, 22-32, 34, 36;

- 1-й Воронежский пр-д, 1-22; 2-й Воронежский пр-д, 1-25, 27, 29, 31, 33, 35; 3-й Воронежский пр-д, 1-16;

- ул. Новгородская, 1-11;

- улица Павлика Морозова, 1-8;

- пр-д Павлика Морозова, 32;

- ул. Пушкари, 5 (корп. 1);

- ул. Ростовская, 18-43, 45-57 (нечетные), к/н 665.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Автономная, 16, 18, 20;

- ул. Первомайская, 8, 12, 14.

С 13:00 до 15:30 не будет света в СНТ «Искра» и на Барковке.

С 13:30 до 15:30:

- ул. Ботаническая, 1, 5, 5Б, 5в, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 38, 40, 42;

- ул. Грибоедова, 4-14 (четные).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.