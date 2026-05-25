У «Детской библиотеки» на ул. Кирова все-таки установят светофор

В 2026 году в Пензе еще на 2 нерегулируемых переходах планируется установить пешеходные светофоры. Об этом сообщили в городской администрации.

Речь идет об участках у дома № 25 на улице Кирова (у остановки «Детская библиотека») и № 103а на Луначарского (у остановки «Больница скорой помощи»).

Ранее также анонсировался монтаж светофоров на переходах в районе домов на Кижеватова, 18 (напротив торгового центра «Мой»), и Терновского, 115 (рядом с остановкой «Дом быта»). Они по-прежнему значатся в планах.

«Планируется обустройство 12 пешеходных переходов дополнительным освещением с использованием светодиодных светильников типа «кососвет» и 7 пешеходных переходов в районе образовательных и детских учреждений, а также модернизация 5 светофорных объектов», - добавили в мэрии.

Об установке светофоров на единственном нерегулируемом переходе на улице Кирова пешеходы просят давно: движение там активное, нередки ДТП, иногда с летальным исходом.

Так, 20 октября 2024 года 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил 2 пожилых пензячек. Обе от полученных травм скончались. Одной из погибших оказалась почетный гражданин города Анна Васильевна Маслова.

Сразу после трагедии в управлении ЖКХ задумались о необходимости введения регулирования на этом участке. Однако ни в 2024-м, ни в 2025-м так ничего и не сделали, заявив: из отдела по расследованию ДТП СУ УМВД РФ по Пензенской области не поступала информация «в части недостающих технических средств» на этом переходе, что являлось бы причиной аварий.