Срок перекрытия движения на Кирова - Максима Горького продлили

В Пензе срок перекрытия движения на перекрестке улиц Кирова и Максима Горького продлили до 30 мая включительно. Об этом ресурсники сообщили в четверг, 28-го числа.

Причина в том, что на данном участке выявлен еще один дефект трубопровода.

«После завершения ремонтных работ проезд для автомобилей будет открыт. Просим учитывать эту информацию при планировании маршрута и времени», - обратились к водителям тепловики.

Коммунальная авария на сетях случилась 25 мая. Восстановительные работы планировали выполнить до 29-го числа.

На объект выезжал глава города Олег Денисов. «Можно видеть, что это действительно авария, а не какие-то плановые, несанкционированные, неутвержденные работы», - сообщил он, находясь на улице Максима Горького.