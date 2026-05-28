На участке проспекта Победы на сутки ограничат движение

С 11:00 пятницы, 29 мая, на участке проспекта Победы в Пензе вводится временное ограничение движения, предупредил Горводоканал.

Запланирована реконструкция самотечного коллектора диаметром 800 мм по адресу: проспект Победы, 75.

Ограничение будет действовать до 8:00 30 мая.

Ранее стало известно, что на улице Лозицкой полностью перекрыто движение от улицы Рахманинова до проспекта Победы. Там восстанавливают канализационный коллектор.

«Специалисты приступили к вскрышным работам для оперативного понижения уровня стоков и устранения повреждения, возникшего из-за провала на участке сети», - пояснили ресурсники.