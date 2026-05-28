На участке проспекта Победы на сутки ограничат движение

Общество

На участке проспекта Победы на сутки ограничат движение
Печать
Max

С 11:00 пятницы, 29 мая, на участке проспекта Победы в Пензе вводится временное ограничение движения, предупредил Горводоканал.

Запланирована реконструкция самотечного коллектора диаметром 800 мм по адресу: проспект Победы, 75.

Ограничение будет действовать до 8:00 30 мая.

Ранее стало известно, что на улице Лозицкой полностью перекрыто движение от улицы Рахманинова до проспекта Победы. Там восстанавливают канализационный коллектор.

«Специалисты приступили к вскрышным работам для оперативного понижения уровня стоков и устранения повреждения, возникшего из-за провала на участке сети», - пояснили ресурсники.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие провал коллектор
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!