Часто болеющим хотят выдавать больничный на 3 дня

Министерство здравоохранения России разработало проект изменений в правила формирования и выдачи больничных.

Предлагается, чтобы терапевт тем, кто за полгода признавался нетрудоспособным 4 раза и более, открывал больничный на 3 дня (вместо 5 дней).

Врач должен будет организовать рассмотрение медицинской документации пациента врачебной комиссией. Ее задачей будет выяснить причины частых заболеваний.

По решению комиссии по истечении 3-дневного срока больничный может быть продлен или закрыт.

Исключение планируется сделать для выдачи листков нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи, при беременности, в случае получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях и заболеваниях, требующих медицинской помощи методом заместительной почечной терапии, и в некоторых других случаях.

