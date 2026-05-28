На проспекте Строителей в Пензе меняют асфальт

В Пензе на проспекте Строителей ремонтируют проезжую часть. Работы ведутся без полного перекрытия дороги.

«В настоящий момент проводится фрезерование участка, замена бортовых камней, а также приведение люков смотровых колодцев в нормативное состояние», - сообщили в «Пензавтодоре».

Ранее сообщалось о ремонте покрытия на улицах Клары Цеткин, Львовской и Аустрина.

В целом за сезон дорожники должны привести в порядок более 60 участков общей протяженностью свыше 39 км. Это как магистрали, так и объекты в частном секторе, на внутриквартальных территориях. Также восстановят тротуары на площади 25 000 кв. м.

Все работы предполагается завершить в октябре.